Иран се противопоставя на ''Коридора Тръмп'' в мирното споразумение между Азербайджан и Армения

Иран е против създаването на подкрепяния от американския президент Доналд Тръмп коридор, известен като "Коридора Тръмп", който трябва да свърже през териториите на Армения и Азербайджан населената с азери Нахичеванска автономна република, предаде АФП, цитирана от БТА.

„Прилагането на този план ще застраши сигурността на Южен Кавказ и Иран подчерта, че с Русия или без нея ще действа, за да гарантира сигурността в Южен Кавказ“, заяви Али Акбар Велаяти- съветник на върховния лидер Аятолах Али Хаменей. „Вярваме, че Русия е стратегически против този коридор“, допълни той.

Сключеното снощи споразумение между Армения и Азербайджан в присъствието на американския президент Доналд Тръмп предвижда създаването на транзитен коридор през територията на Армения, свързващ Азербайджан с анклава му Нахичеван, който е отделен от него от 30-километрова ивица арменска земя. Обособяването на подобен коридор е старо искане на Баку. САЩ ще имат права да участват в изграждането на тази зона, която ще включва жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели.

По-рано говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че Москва оценява положително срещата на лидерите на Армения и на Азербайджан - Никол Пешинян и Илхам Алиев във Вашингтон. Там, в присъствието на американския президент Доналд Тръмп, беше договорено създаването на коридора и отдаването му под наем на Съединените щати за период от 99 години.

В същото време Захарова допълни, че включването на външни сили към решаването на проблемите в Южен Кавказ не трябва да води до създаването на нови разделителни линии, както и че регионалните въпроси трябва да се решават от страните в региона и техните съседи.