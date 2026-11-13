Индиец глътна експлозив, представен за бонбон, и се взриви

Индийската полиция арестува двама мъже за убийството на трети, след като го накарали да погълне експлозивна сачма, използвана за убиване на диви свине, представяйки я за бонбон, предаде Франс прес.
35-годишният Раджендра Бараутия, член на племенна общност в щата Мадхя Прадеш в Централна Индия, почина във вторник от раните си, след като погълнал фалшивия бонбон.
“Този експлозив, използван от някои общности в региона за убийството на диви свине, е даден на жертвата. Той се е взривил, когато го е погълнал”, каза пред АФП служителката в полицията в региона Диндори Рекха Сингх.
Мъжът е бил тежко ранен и е починал в болница, добави Сингх.
Двама заподозрени са обвинени за убийство и са задържани.
“Все още не сме успели да установим мотивите за това убийство, нито дали е нещо повече от грешка или шега”, каза Сингх. “Разследването продължава”, добави тя.
Този тип “бомба” представлява самоделно устройство от топка тесто, напълнена с експлозивен прах, взет от фойерверки или запалителни фитили. Тя прилича на популярното индийско лакомство „расгула“ - сладкиш, покрит със сироп, който се изяжда на една хапка.Следете новините ни в :
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13.11 2026 в 12:40
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13.11 2026 в 10:06
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