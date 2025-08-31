Индия и Китай обявиха, че вече са партньори, не съперници

Лидерите на Китай и Индия заявиха, че вече има задълбочаващо се доверие между тях след години на напрежение, което включва дългогодишен граничен спор.

Китайският президент Си Дзинпин и индийският премиер Нарендра Моди се срещнаха в кулоарите на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в пристанищния град Тиендзин. Това е първата визита на Моди в Китай от седем години.

Си каза на Моди, че Китай и Индия трябва да бъдат партньори, а не съперници, докато Моди заяви, че между тях сега има „атмосфера на мир и стабилност“.

Руският президент Владимир Путин също е на срещата на върха, на която присъстват повече от 20 световни лидери, която тази година беше засенчена от търговски войни със САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи високи мита върху индийски стоки като наказание, че Индия продължава да купува руски петрол. Тъй като отношенията между САЩ и Индия са изправени пред нарастващи препятствия, Моди се сближава със Си, коментира Би Би Си. И двете страни са не само най-населените, но и имат две от най-големите икономики в света.

Моди обяви, че полетите между Индия и Китай - преустановени след смъртоносните сблъсъци между войски на споделената им хималайска граница през 2020 г. - ще се възобновят, без да предостави точен график.

Си каза, че „и двете страни трябва да подхождат към отношенията си и да ги управляват от стратегическа висота и дългосрочна перспектива“ и че „правилният избор и за двете страни е да бъдат приятели“.

Самата среща на върха на ШОС е до голяма степен символична, но ще позволи на лидерите да изразят общи оплаквания и споделени интереси. Тя се провежда дни преди мащабен военен парад в Пекин, който ще отбележи 80 години от края на Втората световна война.

В групата има 10 държави членки - включително Русия, Пакистан и Иран - и 16 партньори в диалога и наблюдатели.

Путин, който е близък съюзник на Китай, пристигна за посрещане с червен килим в Тиендзин в неделя.

Днес Си се срещна с турския президент Реджеп Таийп Ердоган. Двамата са обсъдили ситуацията в Газа, войната в Украйна и задълбочаването на сътрудничеството между Турция и Китай.