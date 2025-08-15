ИИ ще преценява възрастта на потребителите в ''Ютюб''

"Ютюб" започна тестове на нова система с изкуствен интелект, която ще определя възрастта на потребителите с цел по-добра защита на непълнолетните от неподходящо съдържание онлайн, предаде Франс прес.

Технологията ще позволява да се прецени възрастта на даден човек, независимо от датата на раждане, въведена в профила му.

Изпитанията на механизма са започнали в САЩ в сряда. Ако системата прецени, че потребител е под 18 години, автоматично ще се активират специални правила за непълнолетни – ще бъде премахната персонализираната реклама, ще се приложат по-строги филтри за препоръчвано съдържание и ще се ограничи възможността за многократно гледане на определени видеа.

В случай на допусната грешка при определяне на възрастта, човекът ще има възможност да я коригира и да докаже, че е над 18 години, например като използва банкова карта или официален документ за самоличност, уточнява „Ютюб“.