И ВСУ санкционира Роснефт - взриви Разанската рафинерия

OFFNews 23 октомври 2025 в 15:47 435 3
Джага-джага-бум
Джага-джага-бум.

Експлозии и пожар са регистриранив района на Рязанския нефтопреработвателен завод, най-голямата рафинерия в централна Русия. Това съобщава Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram.

По-конкретно, в нощта на 23 октомври 2025 г. части на Украинските отбранителни сили са унищожили стратегически вражески обект, ангажиран със снабдяването на руските въоръжени сили.

„Регистрирани са експлозии близо до целта и е възникнал мащабен пожар в помещенията на рафинерията“, се отбелязва в изявлението.

Според Генералния щаб Рязанския нефтопреработвателен завод е една от най-големите в централна Русия и е собственост на Роснефт.

Капацитетът на рафинерията се оценява на преработка на над 17 милиона тона петрол годишно и играе жизненоважна роля в осигуряването на гориво на руските военни формирования и логистичните вериги за доставки на окупационните сили.

„Деактивирането на част от производствения капацитет на рафинерията намалява бойните възможности на руската армия“, посочват военните в Киев.

Същата нощ украински безпилотни бойни системи удариха и вражески склад за боеприпаси близо до село Валуйки в Белгородска област.

„Според наличната информация целта е била унищожена; наблюдавани са детонации и експлозии на боеприпаси“, се казва в изявлението.

    2005

    3

    prikobzon

    23.10 2025 в 16:15

    -0
    +2
    Тези санкции трябва да продължат до разпадането на блатната кочина!

    3930

    2

    бай Падежко

    23.10 2025 в 16:13

    -0
    +5
    Ехааа! Само така!
    Ама те вече имали имунитет срещу всякакви санкции. Путью ги имунизирал лично.

    3148

    1

    user4eto

    23.10 2025 в 16:07

    -0
    +5
    Този тип санкции са най-ефективни. :)
     