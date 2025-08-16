И накрая дойде Азов. Как украинците спряха големия руски пробив

На 11-ти август се появиха големи промени в картата на Дийп Стейт – руската армия беше пробила фронта и се беше вклинила на близо 18 километра в украинската отбрана. На 12-ти август от 1 корпус на Националната гвардия на Украйна – „Азов“ излязоха с изявления, че техни части са изпратени там.

На 15 август вечерта, официално, и на информационните канали на корпуса, и на картата на Дийп Стейт се вижда промяна. Вклиняването на руската армия, ако не броим сивата зона, е разделено на две, иначе казано, една част от военните им са в пълно обкръжение.

Ето какво написаха от Азов:

"През последните три денонощия, в зоната на отбрана по Покровското направление, силите и средствата на 1-ви корпус на НГУ „Азов“, заедно със съседни и подчинени подразделения, спряха настъплението на противника. В резултат на издирвателно-ударни действия бяха прочистени следните населени места: Грузке, Рубижне, Нововодяне, Петривка, Веселе, Златий Колодяз.

Вследствие на активните действия в оперативната зона на корпуса противникът понесе значителни загуби в жива сила: безвъзвратни загуби – 271 души; санитарни загуби – 101; в плен – 13 души.*

Врагът загуби значително количество техника и въоръжение. Унищожени и повредени са: 1 танк, 2 бронирани бойни машини, 37 единици автомобилна и мото техника, 3 оръдия.

Провеждането на стабилизационни действия в Добропилското направление продължава.

Успехът бе постигнат благодарение на съгласувани и координирани действия.

Командването на корпуса благодари на всички подразделения, които активно участват в това направление."

По-рано днес, от 59-та бригада „Степни хищници“ и СБС на Украйна съобщиха, че са унищожили всички десантно-разузнавателни групи в самия град Покровск. Положението в Донецка област, което можеше да се нарече критично и заради полуобкръжението на Покровск и Мирноград, и заради полуобкръжението на Константинивка, а заедно с това и прерязването на важни логистични маршрути, вече е стабилизирано.

Руската армия се опитва да завземе Покровск вече една година. Градът, който преди войната е имал 60 000 жители, а днес е целият в руини и са останали малко над 1 300 човека, е важен логистичен възел. Това, че фронтът се държи при Покровск, Константинивка, Торецк и Часив Яр (и четирите населени места са в руини), дава надежда, че Краматорск и Словянск ще бъдат спасени.

*На жаргона на войната безвъзвратни загуби означава убити и ранени, толкова тежко, че никога няма да са в състояние да воюват. Санитарни загуби оначава ранени, които обаче са запазили крайниците си и след лечение отново могат да се бият.

Разговор с нашия креспондент в Украйна Горица Радева, в който разказва за "Азов", можете да видите тук: