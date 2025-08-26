Християните в Израел нарекоха плановете за превземане на Газа 'смъртна присъда' за жителите му

Християнски лидери в Йерусалим отправиха спешно предупреждение за опустошителните последствия от планираното от Израел превземане на град Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В общо послание Православната патриаршия и Латинската патриаршия в Йерусалим изразиха силно безпокойство от предстоящата евакуация на града, в който са се стекли стотици хиляди цивилни.

От началото на войната преди почти две години православната църква „Св. Порфирий“ и католическата „Светото семейство“, и двете - в град Газа, служат като убежище за стотици цивилни, включително деца, възрастни хора и хора с увреждания.

"Мнозина от тези, които са потърсили убежище в комплекса, са изнемощели и недохранени от премеждията през последните месеци", се казва в изявлението на църковните лидери и се добавя: "Напускането на град Газа и опитът да се избяга на юг би било равносилно за тях на смъртна присъда".

По тази причина духовенството и монахините са решили да останат и да продължат да се грижат за всички, които се намират в църквите. Религиозните водачи заявиха, че е "време да се сложи край на тази спирала на насилие, да се прекрати войната и да се даде приоритет на общото благо на хората".