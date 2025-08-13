Хляб и зрелища: Тръмп дава Белия дом за арена на ММА боеве

Южната поляна на Белия дом ще бъде арена на битки в клетка като част от честванията по случай 250-годишнината на САЩ. Това обяви изпълнителният директор на ММА организацията UFC Дейна Уайт.

„Това ще се случи“, каза той пред колумниста на Wall Street Journal Джейсън Гей.

Президентът Доналд Тръмп, който е присъствал на редица битки в UFC, заяви в началото на миналия месец, че ще бъде домакин на битка в Белия дом, за да отбележи 250 години от подписването на Декларацията за независимост.

„Всяко от нашите бойни полета в националните ни паркове и исторически места ще има специални събития в чест на „Америка 250“ и дори мисля, че ще имаме битка в UFC“, каза Тръмп на 3 юли по време на реч в Де Мойн, Айова.

Тръмп каза тогава, че Уайт ще организира събитието, добавяйки, че това ще бъде „шампионска битка, пълноценна битка, с около 20 000 до 25 000 души, и ще направим това също като част от „250“.

Дейна Уайт нарече предстоящото събитие на UFC в Белия дом „монументално и историческо“. Има обаче логистични проблеми, които трябва да бъдат решени.

„Моят октагон тежи около 25 000 паунда“, отбеляза Уайт. UFC битките обикновено се провеждат на големи стадиони, а южната морава не е достатъчно голяма.

„Не ме интересува дали има място на това нещо“, каза Уайт пред The Journal. „Това е толкова монументално и историческо и просто толкова готино нещо. Всичко, което ме интересува, е октагонът на поляната и битката, която се провежда на фона на Белия дом и Вашингтонския монумент.“

На въпроса дали бойците на UFC вече се надяват да получат одобрение, Уайт отговори: „Абсолютно да.“

Редица бойци на UFC, както настоящи, така и бивши, са изразили интерес да се бият в Белия дом. Сред тях са Конър Макгрегър, който не се е бил от 2021 г., и Джон Джоунс, който заяви, че може да промени решението си да се оттегли, за да участва.