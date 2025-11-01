ГУР на ген. Буданов вдигна във въздуха нефтопровод в Московска област

Главното управление на разузнаването на Украйна проведе успешна операция, в резултат на която бяха унищожени три нитки от нефтопровода „Колцовой“ в Московска област.

„На 31 октомври 2025 г., в резултат на специална операция на ГУР на Министерството на отбраната на Украйна, ключов военен обект на агресорската държава Русия – нефтопроводът „Колцовой“ – беше изведен от строя. Той снабдяваше руската окупационна армия с ресурси за водене на геноцидна война срещу украинския народ“, се казва в изявлението на ведомството, ръководено от ген. Кирило Буданов.

Мястото на удара е било в Раменски район на Московска област.

„Мрежа против дронове и „защитата“ на вражеския обект от паравоенни охранители се оказаха неефективни – и трите нитки, през които агресорът е транспортирал бензин, дизел и авиационно гориво, успешно и едновременно експлодираха. Нефтопроводът вече е изведен от строя“, отбелязат от ГУР.

Разузнавачите публикуваха и поразително видео от експлозията на нефтопровода.

Нефтопроводът „Колцевая“ е с дължина 400 километра. Горивото за транспорт по тръбопровода е идвало от нефтопреработвателните заводи в Рязан, Нижни Новгород и Москва. Този тръбопровод може да транспортира годишно до 3 милиона тона авиационно гориво, до 2,8 милиона тона дизелово гориво и до 1,6 милиона тона бензин.

На 31 октомври украинският военноморски флот съобщи, че е извършил удар с ракети „Нептун“ по ключови руски обекти – Орловската топлоелектрическа централа и подстанция в Новобрянск, които осигуряват функционирането на военен обект.

Също на 31 октомври ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк заяви пред репортери, че Силите за отбрана са унищожили една от трите ракети „Орешник“ на руска територия. Според него тази информация не е била оповестявана публично преди това, но е известно със сигурност: един от трите „Орешника“ е успешно унищожен на тяхна територия в Капустин Яр от сили на ГУР, СБУ и СВР.