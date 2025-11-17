Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Грузия ще закрие антикорупционното си бюро, за да ''пести пари''

Органът бе създаден по европейска препоръка

OFFNews 17 ноември 2025 в 13:11 726 2
340-и ден на антиправителствени протести в грузинската столица Тбилиси - Getty Images

Снимка Getty Images
340-и ден на антиправителствени протести в грузинската столица Тбилиси

Грузия ще закрие антикорупционен орган, създаден по препоръка на ЕС на фона на нарастващо напрежение в отношенията между Тбилиси и Брюксел, заяви председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили, цитиран от Ройтерс.

Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември 2023 г., но по-рано този месец Брюксел отправи критики към Грузия за "сериозна демократична регресия" и заяви, че тя вече е "кандидат само по име".

Обявявайки намерението за закриване на Антикорупционното бюро, председателят на парламента Шалва Папуашвили от управляващата партия "Грузинска мечта" заяви, че целта е да бъдат оптимизирани държавните ресурси. Според Интерпрес на 2 март бюрото ще бъде слято с Държавната одитна служба.

Създадено през ноември 2022 г. като част от усилията на Грузия да се присъедини към ЕС, бюрото трябваше да разработва антикорупционни политики, да укрепва защитата на разобличителите и да следи финансирането на политическите партии.

Над 50 грузински неправителствени организации заявиха в открито писмо миналата седмица, че Антикорупционното бюро не изпълнява своята функция и се "използва като инструмент за преследване на независими граждански организации".

Критици на "Грузинска мечта" твърдят, че партията става все по-авторитарна след началото на войната в Украйна. Управляващите прекратиха преговорите за членство в ЕС миналата година, макар публично да твърдят, че страната продължава да се стреми към присъединяване, отбеляза Ройтерс.

    
    
    
    
