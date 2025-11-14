Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира

Министърът на външните работи на Грузия Мака Бочоришвили заяви днес, че страната не се е отказала от членството си в ЕС, но изпитва затруднения в диалога си с Брюксел, съобщава грузинската обществена медия ГПБ. Тя защити наложения от правителството закон за „чуждестранните агенти“, който предизвика силно недоволство и протести в страната.

„Изборите се проведоха, грузинският народ отново избра това правителство и изборът е направен. Брюксел се изолира със собствените си решения, след като обяви, че поради закони, приети от парламента, които са в интерес на обществото и нацията, ще прекъсне дипломатическите отношения със страната. Естествено, обръщането на тази политика не е лесно, когато сте се поставили в такава безизходица. Парламентът прие закона, а вие призовавате за неговата отмяна; така не работят нещата в демократичните страни“, отбеляза Бочоришвили.

Тя определи определи сегашния етап по присъединяването към ЕС като „задънена улица“.

„Има още нещо, което си струва да се отбележи тук. Много често чуваме високопарни декларации, че те са с грузинския народ и подкрепят стремежите му. Нека наречем тези твърдения с думите, които са: лъжи. Назовете една държава, която успешно е преминала през процеса на присъединяване към ЕС, без Брюксел да е водил диалог с правителството си. Ако откажете да общувате с правителството, как е възможно да интегрирате държава в Европейския съюз, докато твърдите, че подкрепяте стремежите на нейния народ? Така че подобни манипулативни твърдения вероятно трябва да престанат и по някакъв начин трябва да намерим начин да се върнем към нормални, партньорски отношения, когато действаме въз основа на общи интереси“, заяви Бочоришвили.

Министърът на външните работи потвърди, че все пак европейският път на Грузия остава непроменен и че страната не е загубила желанието си за интеграция в ЕС.

„Не сме отхвърлили интеграцията в ЕС, не сме отхвърлили членството в ЕС. Ако Брюксел наистина иска да види Грузия в Европейския съюз, той трябва да намери начин да започне дискусии с правителството, избрано от грузинския народ“, допълни Бочоришвили.

Протестите в Грузия започнаха миналата година след обявяването на предварителните резултати от парламентарните избори, когато сегашната управляваща партия „Грузинска мечта“ обяви победа. Демонстрантите твърдяха, че резултатите са били фалшифицирани, и настояваха за повторно преброяване и нови избори. Напрежението подклади и приемането на спорния закон за „чуждестранните агенти“, който Европейската комисия определи като „сериозна пречка“ пред демокрацията в страната.

На 26 октомври, годишнината от изборния ден, се проведе 333-ият ден на протестите, като около две хиляди протестиращи участваха в шествие под надслова „До края, до победа“ в Тбилиси.