Гръцка община въведе ''такса култура'' - 0,75 евро на нощувка

Гръцката община Загори въвежда за всички туристи "такса култура" в размер на 0,75 евро на нощувка при престой в хотели или апартамент под наем.

Загори е първото място в Гърция, в което се въвежда подобна такса.

Таксата ще се заплаща от туристите непосредствено преди заминаването им, като ще бъде включена във фактурата на мястото за настаняване. Приходите от новата такса ще бъдат насочени към община Загори.

Община Загори се състои от 46 селища, известни със своята самобитна архитектура, свързани чрез уникална мрежа от калдъръмени пътеки и мостове, всички запазени в отлично състояние.

През последните години общината отбелязва значителен ръст на туристическата инфраструктура, включително появата на нови хотели и апартаменти под наем.

Решението за новата "такса култура", подписано съвместно от министъра на вътрешните работи Теодорос Ливаниос и министъра на културата Лина Мендони, беше предшествано от включването на Загори в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.