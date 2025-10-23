Гръмна военен завод в руския град Копейск, 10 са загиналите, а други 12 - в неизвестност

OFFNews 23 октомври 2025 в 15:21 1900 0
експлозия
Експлозия.

Експлозия в завод в централната част на Русия в сряда е причинила смъртта на най-малко 10 души, а 12 са изчезнали, съобщи губернаторът на Челябинска област, без да уточни обстоятелствата.

Засега се отрича версията за украинска атака с дронове. До момента няма нито едно видео, на което да се виждат безпитолници.

Заводът "Пластмаса" е произвеждал боеприпаси за руската армия. Следственият комитет на Руската федерация е започнал разследване за нарушение на правилата за трудова безопасност, пишат руските медии

„Според последната информация, 10 души са загинали при експлозия във фабрика в Копейск“, съобщи Алексей Текслер в Telegram, добавяйки, че други 12 служители са в неизвестност.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Тя се осмели да задава неудобни въпроси на Пеевски