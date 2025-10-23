Гръмна военен завод в руския град Копейск, 10 са загиналите, а други 12 - в неизвестност

Експлозия в завод в централната част на Русия в сряда е причинила смъртта на най-малко 10 души, а 12 са изчезнали, съобщи губернаторът на Челябинска област, без да уточни обстоятелствата.

Засега се отрича версията за украинска атака с дронове. До момента няма нито едно видео, на което да се виждат безпитолници.

Заводът "Пластмаса" е произвеждал боеприпаси за руската армия. Следственият комитет на Руската федерация е започнал разследване за нарушение на правилата за трудова безопасност, пишат руските медии