Глобален срив на Майкрософт остави десетки хиляди без достъп до електронните пощи

Десетки хиляди потребители се оплакаха, че не могат да влязат в електронната си поща заради мащабен срив на услугата „Аутлук“ на американската компания „Майкрософт“. Компанията заяви, че работи „неуморно“ за отстраняването на проблема, предадоха световните агенции.

Първоначално технологичният гигант съобщи, че разследва сигнали за прекъсване на услугите в Северна и Южна Америка. По-късно уточни, че е потвърдил възможността проблемът да засегне достъпа до услугите на „Майкрософт 365“ за потребители във всички региони на света.

Според сайта за проследяване на технически сривове „Даундетектор“ проблемът е засегнал продуктите на „Майкрософт“ в 74 държави и територии – в цяла Америка, както и в отделни райони на Европа, Азия и Африка.

„Неуморно проучваме всички възможности за ограничаване на въздействието върху потребителите“, заяви „Майкрософт“ в социалната мрежа Х.

И допълва, че е спрял всички внедрявания на актуализации, пренасочва допълнителна част от натоварването от засегнатата инфраструктура и рестартира засегнатите сървъри, за да възстанови работата им.

„Майкрософт 365“ е услуга, която обединява приложения като „Аутлук“ и „Тиймс“.

Сривът наруши и работата на някои функции на асистентите с изкуствен интелект, които се свързват с акаунтите на „Майкрософт“, за да четат електронни писма или да проверяват графици и календари.

Освен „Копилот“ – асистента с изкуствен интелект на „Майкрософт“ – засегнати бяха и „Клод“ и „ЧатДжиПиТи“. Компаниите „Антропик“ и „ОупънЕйАй“, които разработват тези асистенти, съобщиха, че техните системи вече нямат достъп до услугите на „Майкрософт 365“.

В САЩ около 130 000 потребители са съобщили за проблеми с „Аутлук“, според данните на „Даундетектор“, цитирани от БТА.

В съобщение, публикувано малко след 18 ч. местно време, „Майкрософт“ заяви, че наблюдава „частично възстановяване на услугата“ и добави, че се опитва да пренасочи потребителския трафик към сървъри, които не са засегнати от проблема. Но впоследствие компанията каза, че предприетите мерки не работят, както е било предвидено.

Сривът наруши комуникациите на редица обществени институции.

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