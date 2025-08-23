Гигантски транспортен мост се срути в Китай, 12 са загиналите

Огромен транспортен мост в строеж се срути в Китай. Агенциите съобщават за поне 12 загинали работници, а четирима се издирват.

Мостът е в провинция Кингай, по маршрута на ЖП линията Сечуан-Кингай.

На обекта в 3 ч. сутринта местно време е имало 16 служители, когато при "операция по натягане" се е скъсал стоманен кабел, предава агенция Синхуа.

Снимки от въздуха показват, че голяма част от извитата арка на моста липсва, а изкривената част от мостовото покритие, което се намира на около 55 м над повърхността на река Хуанхъ, виси надолу.

27 лодки, хеликоптер и пет робота работят за издирването на изчезналите работници, заедно с над 800 души персонал и 91 превозни средства.