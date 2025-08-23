Гигантски транспортен мост се срути в Китай, 12 са загиналите

OFFNews 23 август 2025 в 14:32 1872 4
Срутеният мост в Китай

Снимка АП/БТА
Срутеният мост в Китай

Огромен транспортен мост в строеж се срути в Китай. Агенциите съобщават за поне 12 загинали работници, а четирима се издирват.

Мостът е в провинция Кингай, по маршрута на ЖП линията Сечуан-Кингай.

На обекта в 3 ч. сутринта местно време е имало 16 служители, когато при "операция по натягане" се е скъсал стоманен кабел, предава агенция Синхуа.

Снимки от въздуха показват, че голяма част от извитата арка на моста липсва, а изкривената част от мостовото покритие, което се намира на около 55 м над повърхността на река Хуанхъ, виси надолу.

27 лодки, хеликоптер и пет робота работят за издирването на изчезналите работници, заедно с над 800 души персонал и 91 превозни средства.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3141

    4

    1215

    23.08 2025 в 17:49

    -0
    +3
    Китайците по дефиниция са мърлячи. И да има тук там изключения, те само потвърждават фактите.

    3055

    3

    helper68

    23.08 2025 в 17:00

    -0
    +3
    Големи ''империи'' с голями проблеми, у китай пада мост, а у ''хамерика'' гори фабрика за масло.. :(
    Масиран пожар и експлозия в завод за автомобилни доставки в Луизиана налагат евакуации
    Експлозия в завод за автомобилни доставки в Луизиана доведе до масивен пожар и издигане на черен стълб дим, след като властите наредиха на хората да евакуират района.
    На всички, живеещи на около миля от Smitty's Supply, северно от Roseland, е било казано да напуснат домовете си в петък вечерта след експлозията.
    Според властите и множество доклади, близкото кръстовище на магистрала беше затворено, тъй като над 35 агенции реагираха на пожара, включително Департамента за качество на околната среда на Луизиана и Агенцията за опазване на околната среда. - The Independent

    4246

    2

    БотоксПутю

    23.08 2025 в 15:43

    -0
    +8
    Петилетката в съкратени срокове. По комунистически.

    3055

    1

    helper68

    23.08 2025 в 14:38

    -0
    +8
    ''великото китайско строителство''...

     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея