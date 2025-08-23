Гигантски транспортен мост се срути в Китай, 12 са загиналите

Огромен транспортен мост в строеж се срути в Китай. Агенциите съобщават за поне 12 загинали работници, а четирима се издирват.
Мостът е в провинция Кингай, по маршрута на ЖП линията Сечуан-Кингай.
На обекта в 3 ч. сутринта местно време е имало 16 служители, когато при "операция по натягане" се е скъсал стоманен кабел, предава агенция Синхуа.
Снимки от въздуха показват, че голяма част от извитата арка на моста липсва, а изкривената част от мостовото покритие, което се намира на около 55 м над повърхността на река Хуанхъ, виси надолу.
27 лодки, хеликоптер и пет робота работят за издирването на изчезналите работници, заедно с над 800 души персонал и 91 превозни средства.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3141
4
23.08 2025 в 17:49
3055
3
23.08 2025 в 17:00
Масиран пожар и експлозия в завод за автомобилни доставки в Луизиана налагат евакуации
Експлозия в завод за автомобилни доставки в Луизиана доведе до масивен пожар и издигане на черен стълб дим, след като властите наредиха на хората да евакуират района.
На всички, живеещи на около миля от Smitty's Supply, северно от Roseland, е било казано да напуснат домовете си в петък вечерта след експлозията.
Според властите и множество доклади, близкото кръстовище на магистрала беше затворено, тъй като над 35 агенции реагираха на пожара, включително Департамента за качество на околната среда на Луизиана и Агенцията за опазване на околната среда. - The Independent
4246
2
23.08 2025 в 15:43
3055
1
23.08 2025 в 14:38
Потребителската такса да е 1% от минималната заплата, иска БЛС
Студентите отрязаха Вучич за публичен дебат за бъдещето на Сърбия
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват