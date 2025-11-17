Германската оценка: Русия може да започне война с НАТО през 2029 г.

Русия може да започне война с НАТО през 2029 г., а според някои анализатори – дори по-рано, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Военните експерти и специалните служби могат да направят приблизителна оценка кога Русия ще възстанови въоръжените си сили до такава степен, че да бъде в състояние да нанесе удар по една от страните от НАТО на изток. Винаги сме казвали, че това може да се случи от 2029 г. нататък. Сега обаче се появиха хора, които смятат, че това е възможно още от 2028 г., а отделни военни историци дори казват, че това е било последното ни мирно лято, заяви Писториус.

Министърът на отбраната отбеляза, че ситуацията със заплахите от страна на Русия през последните години се е променила значително, но „това е било осъзнато едва през 2022 г.“ – доста късно, според него.

„Сега е ясно: в лицето на Москва имаме голям противник, който действа максимално безмилостно и имперски. Трябва да бъдем още по-добре подготвени за това“, добави той.

Според Писториус, НАТО „не трябва да създава впечатление“, че не може да се защити, защото „това не е така“. Той уточни, че НАТО има значителен потенциал за сдържане – „обикновен и ядрен“, а Германия – боеспособни въоръжени сили, но те „трябва да бъдат оборудвани още по-добре“.

В отговор на интервюто на Писториус говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че „вече няма съмнение кой е агресорът“.