Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Германската оценка: Русия може да започне война с НАТО през 2029 г.

А отделни военни историци дори казват, че това е било последното ни мирно лято, заяви германският министър на отбраната

Юлиуш Висожински 17 ноември 2025 в 15:59 3905 8
Борис Писториус

Снимка Getty Images
Германският министър на отбраната Борис Писториус

Русия може да започне война с НАТО през 2029 г., а според някои анализатори – дори по-рано, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Военните експерти и специалните служби могат да направят приблизителна оценка кога Русия ще възстанови въоръжените си сили до такава степен, че да бъде в състояние да нанесе удар по една от страните от НАТО на изток. Винаги сме казвали, че това може да се случи от 2029 г. нататък. Сега обаче се появиха хора, които смятат, че това е възможно още от 2028 г., а отделни военни историци дори казват, че това е било последното ни мирно лято, заяви Писториус.

Министърът на отбраната отбеляза, че ситуацията със заплахите от страна на Русия през последните години се е променила значително, но „това е било осъзнато едва през 2022 г.“ – доста късно, според него.

„Сега е ясно: в лицето на Москва имаме голям противник, който действа максимално безмилостно и имперски. Трябва да бъдем още по-добре подготвени за това“, добави той.

Според Писториус, НАТО „не трябва да създава впечатление“, че не може да се защити, защото „това не е така“. Той уточни, че НАТО има значителен потенциал за сдържане – „обикновен и ядрен“, а Германия – боеспособни въоръжени сили, но те „трябва да бъдат оборудвани още по-добре“.

В отговор на интервюто на Писториус говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че „вече няма съмнение кой е агресорът“.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1520

    8

    nms

    17.11 2025 в 18:46

    -0
    +0
    С какво ще я започне тая война бе пиле шарено, с камили и тротинетки ли?. От къде ще минат великите блядове или направо ще се телепортират в германско.
    Тя

    47

    7

    Октим

    17.11 2025 в 18:06

    -0
    +2
    Особено с Германия блатната кочина отдавна дори е спечелила предстоящата война (???), тъй като държавата е пълна с всякаква ру卐ка сган, която (както навсякъде по света) се държи така все едно страната им е бащиния! Иначе такива черногледи говеда като този Писториус служат само на вражеската страна, говорейки постоянно глупости, от които разбират най-малко!

    85

    6

    Far Rider

    17.11 2025 в 17:24

    -0
    +3
    Медийното пространство е препълнено с "експертни" оценки, АНАЛизи и всякакви експертни мнения за това как Русия вече е рухнала и няма оръжие. В същото време ватниците всяка нощ изсипват стотици дронове и ракети върху цивилното (подчертавам!) ЦИВИЛНОТО население на Украйна! Четем всеки 5 минути как даваме на Украйна всякакви оръжия. Оказва се, им даваме музейни експонати и то на ден по лъжичка! И, не! Писториус греши! НАТО е само абревиатура! От 32 страни участници има 64 мнения по всеки въпрос!

    24468

    5

    dolivo

    17.11 2025 в 17:13

    -0
    +0
    Войната ще се води с Китайски дронове.

    6800

    4

    Smoker

    17.11 2025 в 16:50

    -0
    +0
    Лошо е да се всява паника в населението, за съжаление офнюзците нещо взе да им става навик.

    781000: Жа та замола само да хвърлиш един поглед на статистиката:
    https://www.statista.com/statistics/1293174/nato-russia-military-comparison/
    И да кажем, че сайта не е достоверен за твоя милост. Изнамери си някой друг... десетки са.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    17.11 2025 в 16:34

    -0
    +16
    78100,

    Те навремето се смееха и на американското разузнаване като разправяше, че Оркистан ще нападне Украйна до 3 месеца. Ама след месец и нещо стана точно така.

    Що се отнася до ракетите - орките наистина ги свършиха. Затова и Путлер качи "икономиката" на военни релси и каквото изчукат, го изпукват по Украйна.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    17.11 2025 в 16:32

    -0
    +7
    "В отговор на интервюто на Писториус говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че „вече няма съмнение кой е агресорът“."

    "Само луди хора без морал могат да мислят, че ще нападнем Украйна." - същата же персона преди няколко години. ;)

    1105

    1

    781000

    17.11 2025 в 16:19

    -0
    +4
    Ако давахте толкова пари за отбрана и въоръжение, колкото за всякакви безсмислени оценки, експерти, проучвания и анализи и каква ли не бюрократщина, Русия нямаше и Украйна да нападне.
    Къде са ви експертите, които през две седмици предсказваха че блядовете до две седмици свършват ракетите ??
    Скучни сте вече и за подигравки !!
     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев (на живо)