Германия отряза Фон дер Лайен за изпращане на европейски войски в Украйна

Германският министър на отбраната Борис Писториус отхвърли остро като преждевременни коментарите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за плановете за изпращане на европейски войски в Украйна. Той бе категоричен, че Фон дер Лайен няма мандат да обсъжда този въпрос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шефът на ЕК заяви в интервю за "Файненшъл Таймс", публикувано вчера, че Европа изготвя "доста прецизни планове" за разполагане на многонационални войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност след конфликта, които ще имат подкрепата на САЩ.

"Това са неща, които не се обсъждат, преди да седнеш на масата за преговори с много страни, които имат думата по въпроса", заяви Писториус пред журналисти по време на посещение във фабрика за боеприпаси в Кьолн. "Не бих се наел да коментирам или потвърждавам такива разсъждения по никакъв начин, освен факта, че Европейският съюз няма никакъв мандат или компетенции, когато става дума за разполагане на войски", добави той.

От думите на Фон дер Лайен пред "Файненшъл Таймс" стана ясно, че разполагането ще включва потенциално десетки хиляди войници под европейско командване, които ще бъдат подпомагани от САЩ, включително чрез системи за командване и контрол и средства за разузнаване и наблюдение.