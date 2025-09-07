Генералният директор на МААЕ: В даден момент 20 до 25 държави могат да имат ядрени оръжия

В даден момент до 25 държави в света биха могли да разполагат с ядрени оръжия, предупреди генералният директор Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси предупреди в интервю, публикувано в днешния брой на италианския ежедневник "Република".

"Без да искам да сея паника, но рискът от ядрен конфликт днес е по-голям, отколкото в миналото”, каза Гроси.

Той предположи, че в даден момент 20 до 25 държави биха могли да разполагат с ядрени оръжия, макар че не посочи конкретен период. Според експертите в момента в света има девет ядрени сили.

"Процесът на разоръжаване или контролирано намаляване на ядрените арсенали е в застой. Тези, които притежават ядрени оръжия, произвеждат още повече, включително Китай", отбеляза директорът на МААЕ.

Той каза също, че все по-често се говори за тактически ядрени удари, което той описа като тревожно.

Гроси заяви, че е загрижен от факта, че лидерите на няколко държави са обявили намерението си да се сдобият с ядрени оръжия.

Помолен да назове тези държави, ръководителят на Международната агенция за атомна енергия отговори, че това са важни страни в района на Азия, в Западна Азия и Персийския залив.

”Свят с 20 до 25 страни, разполагащи с ядрено оръжие, е непредсказуем и опасен", подчерта Гроси.

Деветте държави, разполагащи с ядрено оръжие, включват петте страни постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН - САЩ, Русия, Великобритания, Франция и Китай, както и Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел, сочи доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) и информация от Международната кампания за забрана на ядреното оръжие (ICAN) - организацията, носител на Нобелова награда за мир за 2017 г.

Взети заедно, всички тези държави притежават приблизително 12 000 ядрени оръжия, като Русия и САЩ разполагат с около 10 700 от тях, отбелязва ДПА.