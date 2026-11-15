Нова специализирана система следи железопътния транспорт в Гърция и предупреждава при опасност от сблъсък, съобщава гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА.
Системата работи от февруари. Тя обхваща 134 локомотива, които са оборудвани със специални уреди. В случай на опасност от сблъсък, автоматично се подава сигнал в координационен център. Там диспечер се свързва с машинистите за незабавно спиране на композицията. Системата записва всички действия на всички по веригата и времето за реакция.
Оборудването е предоставено безвъзмездно от 26 члена на Управителния съвет на Съюза на гръцките корабособственици. Целта на дарението е да бъдат избегнати продължителните процедури за държавна поръчка. Проектът е реализиран за няколко месеца.
Наблюдение на железопътната мрежа се осъществява и посредством над 3500 камери. Следващата стъпка по отношение на сигурността на железопътния транспорт е анализа на получаваните видеоматериали с помощта на изкуствен интелект, посочва "Скай".Следете новините ни в :
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15.11 2026 в 12:34
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