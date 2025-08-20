Гърция няма да изпраща войски в Украйна

Гърция не планира да изпраща войски в следвоенна Украйна като част от гаранциите за сигурност, съобщава говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис в интервю за телевизия Скай, цитиран от БТА.

Говорителят допълни, че това е решение на отделните държави членки, и поясни, че в зависимост от развитието на ситуацията Атина ще окаже подкрепа – но не на военно ниво.

„Това, което трябва да подчертаем, е нуждата от незабавно примирие“, заяви той.

Маринакис повтори позицията на Гърция, че като суверенна държава зачита международното право и в никакъв случай няма да отстъпи от позицията си за ненарушимостта на границите. Той отправи критика към представители на опозицията вдясно и вляво от управляващите, която поставя под съмнение гръцката политика в подкрепа на европейската позиция в полза на Украйна.

„Виждам, че има хора, които искат да правим разлика между нашествениците. Не можеш да осъждаш (турската) инвазия в Кипър, а за една друга инвазия да казваш: „Няма значение, дай да извърнем очи“, каза Маринакис и допълни: „Гърция е страна, която се противопоставя на всеки ревизионизъм и не би могла да има друга позиция от тази в подкрепа на отбраняващия се“.

Гърция подкрепя Украйна още от началото на войната, започната от Русия, и е предоставила на Киев автомати „Калашников“, боеприпаси и бронирани машини БМП-1. Въпреки това в края на миналата година Атина отказа да изпрати системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и С-300, поискани от Украйна.

„За съжаление в Гърция и в останалия свят има някои, които са избирателно чувствителни. Мисля, че стойността на човешкия живот е една и съща за всеки човек, независимо дали е дете в Украйна или в Палестина, или израелски заложник“, каза говорителят на гръцкото правителство.