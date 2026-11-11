ФСБ арестува двама поляци за шпионаж в Калининград

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) заяви, че е задържала двама души в Калининградска област, които спецслужбата нарича агенти на полското военно разузнаване и на Агенцията за вътрешна сигурност на Полша.

Според версията на ФСБ те са събирали информация за военнослужащи и обекти на руското МО, както и сведения за социално-икономическата ситуация в Калининградска област, миграционната и социалната политика в региона.

От съобщението на ФСБ става ясно също, че с тях са контактували седем полски и трима руски граждани, на които са били отправени „официални предупреждения“.

„Калининградска област е особено чувствителен субект поради своето местоположение и високата концентрация на военна и гранична инфраструктура“, цитират руските информационни агенции представител на ФСБ.

В Минск Мазовецки, недалеч от Варшава, служители на Агенцията за вътрешна сигурност на Полша са задържали двама украинци, които са обвинени в събиране на информация по заръка на руските спецслужби и в подпалване на няколко автомобили. Те са маскирали превозните си средства с табели, които обикновено използват украинските военни. Русия не е коментирала.

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