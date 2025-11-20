Френски генерал предупреди за ''загуба на деца'' при война с Русия и предизвика остри реакции

Емоционален призив от новия френски най-високопоставен генерал към кметовете да подготвят своите общности за възможна война с Русия предизвика бурна критика от основни политически партии, пише "Политико".

Изказвайки се на годишната среща на френските кметове в Париж във вторник, генерал Фабиан Мандон призова местните власти да подготвят гражданите, че може да се наложи „да понесат страдание, за да защитим това, което сме.“

„Разполагаме с всички знания, с цялата икономическа и демографска сила, за да възпрем режима в Москва“, каза Мандон, цитиран от изданието.

Той добави, че ако Франция „не е готова да приеме загубата на своите деца, да понесе икономически трудности, защото приоритет ще бъде даден на производството за отбраната, тогава ние сме в риск“.

Партии от двата края на политическия спектър — които заедно представляват значителен дял от избирателите — реагираха остро, подчертавайки липсата на обществен консенсус във Франция относно необходимостта от подготовка за война, както и различните оценки за това доколко Русия представлява заплаха за френската територия. Много държави от НАТО очакват, че Москва може по някакъв начин да атакува алианса до 2030 г.

Лидерът на твърдата левица Жан-Люк Меланшон, който три пъти се е кандидатирал за президент, изрази своето „пълно несъгласие“ с Мандон в публикация в X и заяви, че не е работа на Мандон „да предвижда жертвите, които биха произтекли от нашите дипломатически провали".

Към него се присъедини и лидерът на Комунистическата партия Фабиан Русел.

„Непокорна Франция“ на Меланшон и Комунистическата партия бяха единствените парламентарни групи, които миналата година гласуваха против символична резолюция, разрешаваща изпращането на военна помощ за Украйна.

Себастиан Шеню, депутат от крайнодесния „Национален сбор“ на Марин льо Пен, заяви в сряда в интервю за френската телевизия LCI, че Мандон няма „никаква легитимност“ да прави подобни изявления и добави, че се опасява, че те отразяват начина на мислене на президента Еманюел Макрон.

Мандон, който бе назначен по-рано тази година да замени генерал Тиери Буркар като най-висшия военен командир на Франция, вече предупреди на първото си изслушване в парламента миналия месец, че френските въоръжени сили трябва да бъдат готови „след три или четири години“ за „шок“ по отношение на Русия.