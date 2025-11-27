Франция въвежда доброволна военна служба от лятото на 2026 г.

OFFNews 27 ноември 2025 в 14:08 252 0
Военни

Снимка GettyImages
Военни

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви въвеждането на "доброволна и изцяло военна" десетмесечна национална служба, която ще се извършва изрично на територията на страната.

"Нова национална служба ще бъде въведена постепенно от лятото на 2026 г.", заяви държавният глава по време на посещение в 27-а планинска пехотна бригада (BIM) във Варс.

В центъра ще бъдат младежите на възраст 18 и 19 години и ще засегне 3000 души през лятото на 2026 г., преди да достигне целта от 10 000 през 2030 г. и 50 000 годишно през 2035 г. Според Еманюел Макрон младежта жадува за ангажираност и е готова да се изправи срещу всеки за родината си.

Доброволците ще получават минимално възнаграждение от 800 евро на месец, ще им бъде осигурено настаняване, храна и оборудване, се казва в изявление на Елисейския дворец.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Йордан Цонев обижда Ивайло Мирчев насред хаоса в бюджетната комисия на НС