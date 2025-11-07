Франция призова гражданите си в Мали да напуснат

Френското външно министерство препоръча на френските граждани в Мали да напуснат страната временно и възможно най-скоро, позовавайки се на „влошаващата се ситуация със сигурността“ в западноафриканската държава, която се бори с джихадистки бунтовници, съобщава France 24.

В публикация на своя уебсайт министерството препоръча на френските граждани да напуснат Мали „възможно най-скоро“ с полети, а не по суша, като предупреди, че основните пътища са обект на атаки от „терористични групи“. То също така повтори официалния си съвет да не се пътува до африканската страна „независимо от причината“.

Продължаваща от два месеца блокада на доставките на гориво от страна на свързани с терористичната групировка „Ал Каида“ бойци почти напълно е парализирала столицата на Мали - Бамако, оказва натиск върху ръководеното от военните правителство и предизвика опасения, че джихадистите в крайна сметка биха могли да се опитат да вземат властта в западноафриканската страна.

Мали направи опит да се обърне към Русия и свързани с Москва въоръжени групировки за помощ в борбата срещу ислямистки бойци - Франция определи този опит като провал.

„С голямо внимание и истинска загриженост следим обстановката в сферата на сигурността в Мали“, заяви пред репортери говорител на френското министерство на външните работи. „Това, което аз мога да добавя, е че виждаме, че противоречивото присъствие на Русия или на свързани с нея сили в Мали по никакъв начин не гарантира сигурността на мъжете и жените там“, добави той.

Правителството на Мали в момента представлява военен режим, оглавяван от полковник Асими Гоита, който концентрира властта след два последователни преврата и управлява страната без действащи политически партии и без яснота кога ще бъдат проведени избори.