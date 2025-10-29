Фицо иска словашкият парламент да потвърди: Нито цент за Украйна

Словашкият премиер Роберт Фицо повтори позицията си, че няма да подпише никаква гаранция за финансиране на военните разходи на Украйна през следващите две години. След правителствено заседание той каза, че иска да инициира и извънредно свикване на парламента по този въпрос, съобщава словашката агенция ТАСР.

"Словакия няма да участва дори с един цент във финансирането на Киев", заяви премиерът.

Словашкият премиер коментира и информацията, че САЩ намаляват присъствието на американски войски по източния фланг на НАТО, което може да засегне и Словакия:

"За мен това е потвърждение колко рационален е президентът на САЩ Доналд Тръмп. До известна степен е прав. Европа живее луксозно, като разчита на присъствието на американски войски. Имахме чувството, че всичко работи. Президентът на САЩ заяви, че има нужда от ресурси другаде", каза Фицо и добави, че не е изненадан или притеснен от "прагматичното държание" на Тръмп.

Румънският министър на националната отбрана Йонуц Мощяну намекна на пресконференция днес, че намаляването на присъствието на американските войски по източния фланг на НАТО може да засегне и Словакия, отбелязва ТАСР.

"Важно е да се подчертае, че това не е изтегляне на американските сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която имаше войски в няколко страни от НАТО, включително в България, Румъния, Словакия и Унгария", каза Мощяну.

Словакия е една от страните, които премиерът на Унгария Виктор Орбан посочи пред "Политико" като потенциален негов съюзник в "антиукраинския блок", опитващ се да блокира продължаващата финансова и военна помощ на Европейския съюз за Киев.