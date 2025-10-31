Financial Times: И Тръмп, и Путин са разочаровани един от друг

Провалът на срещата на върха в Будапеща е резултат от взаимно разочарование между Путин и Тръмп, съобщи Financial Times, позовавайки се на информирани източници.

Американските представители бяха поразени от неотстъпчивостта на руския външен министър Сергей Лавров. По време на кратка среща с американския си колега Марко Рубио в Ню Йорк през септември той говорил за Украйна, която е в лапите на „нацистите“. В телефонен разговор през октомври, който доведе до провала на срещата на върха в Будапеща, Лавров по същество повтори същите тези твърдения.

„Лавров очевидно е уморен и изглежда вярва, че има по-важни неща за вършене от това да се среща или да взаимодейства със Съединените щати, независимо какво иска президентът Путин“, каза източник пред Financial Times.

Тръмп е особено раздразнен от опитите на Путин да се хвали с предполагаеми успехи на фронта, твърдят източници.

Руският диктатор, от своя страна, също е „разочарован“ от Тръмп, казва Петер Шрьодер, бивш служител на Националния съвет за разузнаване, който е ръководил отдела за Русия. „Той (Путин) не може да го накара (Тръмп) да разбере ситуацията от негова гледна точка или да промени политиката си“, каза бившият служител на разузнаването.

Москва ясно заявява, че срещата на върха в Аляска е била точката, от която е започнало взаимното разочарование между Тръмп и Путин. Според Лавров, Тръмп е подкрепил идеята на Путин за всеобхватно мирно споразумение, но впоследствие се е върнал към искането за незабавно прекратяване на огъня на фронта.

„Когато говорят само за незабавно прекратяване на огъня и след това оставят историята да прецени, това е радикална промяна. Това също означава, че европейците се опитват по всякакъв начин да извият ръката на тази администрация“, каза Лавров в скорошно интервю.

Наблюдателите обсъждат до каква степен Тръмп е наистина заинтересован от прекратяване на войната в Украйна. От една страна, миналата седмица администрацията на Тръмп наложи за първи път значителни санкции срещу Русия, насочени към две големи петролни компании.

От друга страна, специалистите посочват, че Тръмп е променил решението си в последния момент относно доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна. Освен това, той е започнал частично изтегляне на американските войски от Европа. По време на неотдавнашна среща със Си Дзинпин той също така е избегнал да повдигне въпроса за руския петрол, с който Кремъл финансира войната си срещу Украйна.