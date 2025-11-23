Философът Ноам Чомски е близък приятел на секстрафиканта Джефри Епстийн

Изтъкнатият лингвист и философ Ноам Чомски определя като „изключително ценен опит“ факта, че е поддържал „редовен контакт“ с Джефри Епстийн — по време, когато последният вече отдавна е бил осъден за склоняване на непълнолетна към проституция. Това става ясно от имейли, разкрити по-рано през ноември от американски законодатели, пише "Градиън".

Тези коментари на Чомски, или приписвани на него, подсказват, че връзките му с Епстийн — за когото властите заключиха, че се е самоубил в затвора през 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения за трафик на непълнолетни — са били по-дълбоки от „повърхностните политически и академични дискусии“, за които Чомски досега твърдеше, че е водил с него.

Чомски, 96, също така е признал, че е получил около 270 000 долара от акаунт, свързан с Епстийн, докато уреждал разпределението на общи средства, свързани с първия му брак. Професорът от Масачузетския технологичен институт (MIT) настоява обаче, че „нито един цент“ не е дошъл директно от скандалния финансист.

Имейлите, разкрити от републиканците в комисията по надзор към Камарата на представителите на 12 ноември, показват кореспонденция на Епстийн с политически, академични и бизнес фигури, включително бившия финансов министър на администрацията на Бил Клинтън Лари Съмърс и Стив Банън, дългогодишен съюзник на Доналд Тръмп. Още повече — те разкриват, че Епстийн и Чомски са били достатъчно близки, за да обсъждат музика и дори евентуални съвместни ваканции.

Най-показателният от документите, свързани с Чомски, е писмо в подкрепа на Епстийн, адресирано „До когото може да се отнася“. То няма дата, но съдържа отпечатан негов подпис и посочва титлата му като лауреат-професор в Университета на Аризона — позиция, която заема от 2017 г., както първи съобщава медийният аутлет WBUR.

Епстийн се призна за виновен през 2008 г. във Флорида по обвинения за склоняване към проституция и склоняване на непълнолетна към проституция. Той излежа 13 месеца от 18-месечната си присъда и бе освободен през юли 2009 г.

„Запознах се с Джефри Епстийн преди шест години“, гласи писмото на Чомски, прегледано от Guardian.

„Оттогава поддържаме редовен контакт, с много дълги и често задълбочени разговори по широк кръг теми… Това беше изключително ценен опит за мен.“

Не е ясно дали Чомски някога е изпратил писмото на някого. В него той хвали Епстийн за това, че му е преподавал „за тънкостите на глобалната финансова система“ по начин, който „бизнес пресата и професионалните списания“ не успявали да предложат. Писмото изтъква и връзките на Епстийн.

„Веднъж, докато обсъждахме споразуменията от Осло, Джефри вдигна телефона и позвъни на норвежкия дипломат, който ги е надзиравал…“

Писмото разказва и как Епстийн уредил Чомски да се срещне с човек, когото последният бил „проучвал внимателно и за когото е писал“ — бившия израелски премиер Ехуд Барак.

Епстийн — „с ограничен успех“ — опитал да запознае Чомски и неговата втора съпруга Валерия със света на джаза.

Писмото завършва така:

„Влиянието на безкрайното му любопитство, широките познания, проницателните анализи и внимателните оценки на Джефри се подсилва от неговата непринуденост и липсата на каквато и да било показност. Той бързо се превърна в ценен приятел и постоянен източник на интелектуален обмен.“

Друг значим елемент е имейл от 2015 г., в който Епстийн предлага на Чомски да използва резиденциите му в Ню Йорк и Ню Мексико — предложение, което може да е от значение, тъй като прокурори разследват евентуални престъпления в ранчото на Епстийн в Ню Мексико.

Интересът към случая с Епстийн отново се засили, след като Тръмп — негов бивш приятел — обеща да публикува „пълен списък с клиентите“ му по време на кампанията си през 2024 г. След встъпването си в длъжност обаче Министерството на правосъдието на Тръмп заяви, че такъв списък не съществува и отказа да публикува допълнителни материали, предизвиквайки двупартиен скандал, който президентът нарече „демократическа измама“.

Натискът обаче принуди Тръмп в сряда да подпише законопроект, който задължава министерството му да публикува още документи от т.нар. „файлове на Епстийн“.

Чомски не е единственият прочут академик от Масачузетс, заплетен в скандала. В сряда Лари Съмърс се отказа от преподавателското си място в Харвард, след като новоразкрити имейли с Епстийн възродиха въпроси за отношенията им.

MIT заяви пред WBUR и Guardian, че няма да коментира конкретно Чомски, но припомни, че още през 2020 г. е преразгледало отношенията си с Епстийн и е въвело по-строги процедури за приемане на дарения.

Университетът на Аризона не отговори на запитванията за коментар. Нито Чомски. Нито съпругата му Валерия Васерман Чомски — която през януари 2017 г. е писала на Епстийн имейл с извинение, че е пропуснала рождения му ден:

„Надявам се да сте празнували добре! Ноам и аз се надяваме скоро да се видим и да вдигнем тост за рождения Ви ден.“

Чомски не се е появявал публично, откакто през 2024 г. беше съобщено, че се възстановява в Бразилия след инсулт, пише още "Гардиън".