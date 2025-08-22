ФБР нахлу в дома на бившия съветник и сегашен критик на Тръмп Джон Болтън

Агенти на ФБР са претърсили дома на бившия съветник на Доналд Тръмп по националната безопасност Джон Болтън рано тази сутрин. Претърсването е в рамките на разследване, свързано с въпроси на националната сигурност, и по заповед на директора на ФБР Кеш Пател.

„НИКОЙ не е над закона. Агенти на ФБР на мисия“, написа Пател в X, очевидно намеквайки за претърсването в дома на Болтън в Мериленд, коментира Бе Би Си. Официални коментари по темата все още няма.

Според Fox News разследването е свързано с изтичане на информация и полицията е търсила поверителни документи. До момента самият Болтън не е арестуван.

Той бе заместник-държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност при Джордж Буш-младши през 2001-2005 г., а след това постоянен представител на САЩ в ООН през 2005-2006 г.

Болтън е известен с консервативните си възгледи по външната политика и като привърженик на твърдата линия по отношение на Северна Корея, Иран, Куба, а също и на Русия и нейните съюзници. Неведнъж се е изказвал против всякакви договори, ограничаващи ядрения потенциал на САЩ.

По време на първата администрация на Тръмп той заема за кратко време - от април 2018 до септември 2019 г., поста съветник по националната сигурност. Тръмп твърди, че е уволнил Болтън, защото техните възгледи за външната политика се различавали значително. Самият Болтън настоява, че е напуснал администрацията по собствено желание. След оставката си Болтън написа книга, в която критикува Тръмп за това, че според него е подчинил външната политика на страната на своите политически интереси.

Когато Тръмп отново стана президент, той лиши Болтън от охраната, която му беше предоставена, след като Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че има заплахи за живота му от страна на Иран.

След дискусията между Трамп и Зеленски в Овалния кабинет Болтън заяви, че „Трамп и Ванс са декларирали, че в руско-украинската война са на страната на Русия“.