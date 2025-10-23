Европейският съвет обсъжда днес присъединяването на Молдова към ЕС

Развитието на процеса по присъединяване на Молдова към Европейския съюз е сред основните теми в дневния ред на заседанието на Европейския съвет в Брюксел днес, съобщи молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
Преди началото на срещата румънският президент Никушор Дан направи изявление пред медиите, като подчерта, че обсъжданията, свързани с Молдова, ще се съсредоточат върху официалното начало на преговорния процес, отделните преговорни глави и техническите изисквания, които страната трябва да изпълни.
"Една от основните теми, която е изключително важна за Румъния, е процесът на присъединяване на Молдова към ЕС, заедно с Украйна. Обсъдихме как най-ефективно да използваме следващите години, за да подкрепим това усилие", заяви Никушор Дан.
Според съобщение на президентската администрация в Букурещ основните теми в дневния ред на Европейския съвет включват ситуацията в Украйна и Близкия изток, европейската сигурност и отбрана, конкурентоспособността на ЕС, зеления и дигиталния преход, достъпа до жилища, миграцията и процеса по присъединяване на Молдова към ЕС.
Паралелно с това в рамките на заседанието ще се проведе и разширена среща на върха на еврозоната, на която ще бъдат обсъдени икономическата ситуация в ЕС, развитието на Икономическия и паричен съюз и въвеждането на дигиталното евро.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)
