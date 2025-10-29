Eстонският министър на отбраната благодари, че американските воeнни остават в страната

Aмериканските воeнни няма да бъдат изтеглени от Естония, заяви тази вечер естонският министър на отбраната Хано Певкур.
За нас има положително решение – САЩ ни уведомиха, че нашето сътрудничество ще продължи в същия обем. Съобщих на Вашингтон, че сме готови да укрепим това сътрудничество, каза Певкур.
Румънското министерство на отбраната съобщи днес, че Румъния и останалите членки на НАТО са били информирани за решението на САЩ да промени числеността на американските военнослужещи в Европа, като в Румъния се предвижда да останат разположени около 1000 американски военни.
Мисля, че днес е подходящият ден да благодарим на Съединените щати – и на хората, които работят тук в посолството, и на тези, които са в Пентагона. Срещата, която се състоя през юли с Пит Хегсет, доведе до това, че американските военнослужещи няма да напуснат Естония, заяви още Хано Певкур.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Двама загинаха на жп релсите за ден, единият е нидерландец
Мегапоръчката за чистотата на София: СО с решение за три зони
Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск
Община ''Люлин'' организира факелно шествие за Деня на будителите