Eстонският министър на отбраната благодари, че американските воeнни остават в страната

Aмериканските воeнни няма да бъдат изтеглени от Естония, заяви тази вечер естонският министър на отбраната Хано Певкур.

За нас има положително решение – САЩ ни уведомиха, че нашето сътрудничество ще продължи в същия обем. Съобщих на Вашингтон, че сме готови да укрепим това сътрудничество, каза Певкур.

Румънското министерство на отбраната съобщи днес, че Румъния и останалите членки на НАТО са били информирани за решението на САЩ да промени числеността на американските военнослужещи в Европа, като в Румъния се предвижда да останат разположени около 1000 американски военни.

Мисля, че днес е подходящият ден да благодарим на Съединените щати – и на хората, които работят тук в посолството, и на тези, които са в Пентагона. Срещата, която се състоя през юли с Пит Хегсет, доведе до това, че американските военнослужещи няма да напуснат Естония, заяви още Хано Певкур.