Естония призова Китай да окаже натиск върху Путин

Естонският външен министър Маргус Цахкна призова Китай да прекрати икономическата си подкрепа за войната на Русия в Украйна и да се присъедини към усилията на САЩ и Европа за натиск върху Владимир Путин с цел постигане на споразумение за прекратяване на огъня с Киев, предаде Ройтерс.

Цахкна се срещна в Пекин с китайския външен министър Ван И, като руската агресия срещу Европа и търговията бяха високо в дневния ред на разговорите.

Естонският министър подчерта, че въпреки твърденията на Пекин, че не е част от конфликта, влиянието му върху Русия е огромно и нарастващо "с всяка изминала седмица, тъй като руската икономика е слаба".

Призивът на Цахкна идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че с китайския си колега Си Цзинпин ще работят заедно за край на войната в Украйна. Тръмп подчерта, че Си "ще помогне", въпреки че по време на срещата им не оказа натиск върху Китай за намаляване на доставките на руски петрол.

"Президентът Тръмп също заяви, че натискът върху Русия е много важен и че Китай трябва да се присъедини. Мисля, че Китай може да направи много, ако се присъедини към натиска върху Русия за прекратяване на войната", коментира още естонският външен министър.

Руската инвазия в Украйна изостри отношенията между Китай и ЕС, като европейските лидери многократно посочваха китайската подкрепа за Москва като основен проблем. Но това не промени позицията на Пекин.

Естония гледа на Русия като на основната заплаха за своята сигурност. От септември зачестиха нарушенията на европейското въздушно пространство от руски дронове. Именно в този период три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути. "Това не е последица от кризата в Украйна. Това са добре планирани и организирани тествания на единството на НАТО", смята Маргус Цахкна.