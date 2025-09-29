ЕС възобновява санкциите срещу Иран заради ядрената пограма

Съветът на ЕС реши да възобнови санкциите срещу Иран, наложени заради развитието на ядрено оръжие и спрени през 2015 г. след сключването на международното споразумение за иранската ядрена програма. Решението следва подновяването на санкциите на ООН, съобщиха от институцията, цитирана от БТА.

Мерките, приети от ООН и определени от ЕС, включват забрани за пътуване, запор на имущество, забрана за предоставяне на средства или икономическа подкрепа на включените в списъците. Също така се възстановяват ограниченията за износ на оръжия и на стоки, материали и технологии, които могат да подпомогнат обогатяването на уран или разработването на балистични ракети.

Забранява се още вносът и търговията със суров петрол, природен газ, петролни продукти и нефтохимикали от Иран, както и предоставянето на свързани услуги. Санкциите обхващат също продажбата на оборудване за енергийния сектор, благородни метали и диаманти, определено военноморско оборудване и софтуер.

Възстановява се запорът върху активите на Иранската централна банка и големите търговски банки. Забранява се достъпът до европейски летища на ирански товарни полети, както и поддръжката на ирански самолети и плавателни съдове, превозващи забранени материали или стоки.

Съветът на ЕС отбелязва, че през юли 2015 г. петте постоянни страни в Съвета за сигурност на ООН (Китай, Франция, Русия, Великобритания и САЩ) плюс Германия, подкрепени от ЕС, постигнаха споразумение с Иран за дългосрочно решение на иранската ядрена програма. Планът определяше стъпки, така че ядрената програма на Иран да съществува изключително за граждански и мирни цели. ЕС отмени всички санкции срещу иранската ядрена програма в същата година. В края на август тази година Съветът за сигурност на ООН бе запознат с оценката на Франция, Германия и Великобритания, че Иран не изпълнява сключеното споразумение.