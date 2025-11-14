ЕС ще проведе обучение на 3000 палестински полицаи

Министрите на външните работи на Европейския съюз ще обсъдят предложение, според което Съюзът ще заеме водеща роля в обучението на 3 000 палестински полицаи от ивицата Газа, предаде Ройтерс. Това ще се случи следващата седмица.

Според документ, изготвен от Европейската служба за външна дейност преди срещата на Съвета на министрите на външните работи на ЕС на 20 ноември, се предвиждат варианти, според които Съюзът да допринесе за прилагането на плана за ивицата Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Израел и палестинската групировка "Хамас" се споразумяха да приложат първия етап от плана за прекратяване на огъня, но прилагането на другите етапи остава изключително несигурно, напомня Ройтерс.

Европейската служба за външна дейност очертава няколко предложения за разширяването на двете цивилни мисии на ЕС в региона, които се съсредоточават върху пограничната помощ и подпомагането на Палестинската автономна власт за извършване на реформи в областта на полицейската и правосъдната дейност.

Службата също предлага разширяването на наблюдателната мисия на ЕС от Рафа към другите пропускателни пунктове в Газа.

Все още не е ясно обаче дали ЕС ще постигне напредък по тези инициативи.