ЕС ще даде 325 милиона евро за защита на околната среда и енергетика в Сърбия

Сърбия и Европейският съюз подписаха Споразумение за финансиране на Многогодишна оперативна програма за секторите на околната среда и енергетиката на стойност 325,2 милиона евро, съобщи днес сръбското Министерство на европейската интеграция.

От общата сума, определена за Сърбия по програмата, 240 милиона евро са безвъзмездни средства от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС, предаде БТА.

Многогодишната оперативна програма за околната среда и енергетиката ще бъде управлявана от сръбските институции в индиректна система за управление подобно на начина, по който държавите членки на ЕС изпълняват европейските програми в рамките на кохезионните фондове и фондовете, предназначени за регионално развитие.

В съобщение на министерството се посочва, че тази програма е още един начин за подкрепа за Сърбия в присъединяването ѝ към ЕС.

Националният координатор за Инструмента за предприсъединителна помощ в Сърбия и държавен секретар в Министерството на европейската интеграция Мира Раденович Бойич посочи, че споразумението позволява значителна финансова подкрепа за подобряването на защитата на околната среда и по-нататъшното развитие на енергетиката.

"По този начин осигуряваме подкрепа за устойчиво управление на отпадъците, подобряване на инфраструктурата за преработване на отпадните води и насърчаване на изпълнение на мерките за енергийна ефективност в обществените обекти и домакинствата", подчерта тя.

Допълни, че програмата ще подкрепи и развитието на капацитетите за преминаване към възобновяеми източници на енергия и подобряване на обществените водопроводни и канализационни системи, както и мерки за защита на качеството на въздуха.