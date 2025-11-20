ЕС: Истинският мир ще дойде като отслабим Русия и подкрепим Украйна

Европейският съюз изразява категорична подкрепа за Украйна на фона на съобщенията, че Съединените щати и Русия подготвят план за прекратяване на войната без Украйна или Европа.

Върховният представител на ЕС Кая Калас направи това изявление на брифинг след заседанието на Съвета на ЕС на ниво министри на външните работи.

Позицията на ЕС относно подкрепата за Украйна остава непроменена.

Калас увери, че Европейският съюз винаги е подкрепял справедлив, траен и всеобхватен мир.

„Нашата позиция не се е променила. Всеки мирен план трябва да бъде подкрепен от Украйна и подкрепен от Европа, за да бъде успешен. Ако Русия наистина искаше мир, щеше да приеме предложението за безусловно прекратяване на огъня още през март“, подчерта Калас.

В същото време, както отбеляза водещият дипломат на ЕС, суровата реалност е, че 26 украинци бяха убити вчера в Тернопол след руска атака.

Трябва да се окаже по-голям натиск върху Русия като агресор.

„Русия многократно е изразявала устно подкрепа за мирните преговори, но предишните мирни преговори са се провалили, защото Русия никога не е поемала реални ангажименти. Натискът трябва да бъде насочен към агресора, а не към жертвата. Възнаграждаването на агресията само ще провокира нейното засилване“, заяви Калас.

Подходът на ЕС включва двуточков план за постигане на истински мир в Украйна.

Както отбеляза високопоставеният служител, ЕС се придържа към ясен двуточков план. Калас обясни:

„Първо, отслабване на Русия. Второ, подкрепа на Украйна.“

Тя добави, че днес ръководителят на Центъра за разузнаване на ЕС и специалният пратеник на ЕС са докладвали за въздействието на санкциите върху Русия.

„Данните са много ясни. Износът на руски суров петрол е на най-ниското си ниво от месеци. Руските данъчни приходи от продажби на петрол са на най-ниското си ниво от началото на войната. Санкциите удрят силно Русия. И ще ударят още по-силно“, отбеляза Калас.

В същото време приоритет на ЕС е налагането на санкции срещу руския скрит флот. Днес се проведоха интензивни дискусии относно още по-големи стъпки в тази посока. ЕС вече е наложил санкции на над 550 кораба.

Калас съобщи също, че много министри са повдигнали въпроса за финансовата подкрепа за Украйна днес. Тя подчерта:

„Заемът за репарации е най-ясният начин за подкрепа на отбраната на Украйна. Това е и начин да се покаже на Русия, че времето не е на нейна страна. Подкрепата за Украйна е добра сделка в сравнение с цената на руска победа.“

Никакви планове няма да проработят без одобрението на европейците и украинците.

В същото време, водещият дипломат коментира съобщенията, че планове за прекратяване на войната се разработват зад гърба на Европейския съюз и Украйна.

„Министрите бяха доста решителни и спокойни по този въпрос днес, защото сме виждали това и преди и защото различни мирни планове няма да проработят, освен ако европейците и украинците не се съгласят с тях“, подчерта Калас.

Поради тази причина, както обясни високопоставеният представител на ЕС, министрите днес се съсредоточиха върху това какво прави ЕС и какви стъпки се предприемат. В тази връзка това се отнася до натиска върху Русия и подкрепата за Украйна.

Освен това, тя беше попитана какво може да направи ЕС, за да помогне на украинския президент Володимир Зеленски да овладее натиска за приемане на план, в чието разработване не са участвали нито ЕС, нито Украйна.

„Първо, обсъдихме, че натискът трябва да бъде насочен към агресора. Не видяхме нито една отстъпка от руска страна, а те са тези, които започнаха тази война. Те са тези, които нахлуха в друга държава. Те са тези, които убиват цивилни в Украйна. Следователно, те могат да прекратят тази война незабавно. Ето защо нашият подход е да окажем натиск върху агресора, за да я спре наистина, и това е послание, което предаваме и на нашите партньори по целия свят“, отбеляза Калас.

Новият „мирен план“ на САЩ и Русия

Световните медии широко отразяват разработването на 28-точков план за прекратяване на войната, който по същество отразява максималистичните искания на Русия за капитулация на Украйна. Твърди се, че този план е бил договорен от американската страна на ниво специалния пратеник Стив Уиткоф и от руската страна на ниво Кирил Дмитриев. Тези предложения са разработени без знанието на Украйна или Европейския съюз.

В същото време, както съобщи днес офисът на президента на Украйна, президентът Володимир Зеленски официално е получил проект на план от американската страна, който според американската страна би могъл да катализира дипломацията.