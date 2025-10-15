Екип на СЗО е бил атакуван в Украйна

Екип на Световната здравна организация е бил атакуван, докато е съпровождал конвой на ООН в Украйна вчера (14.10), обяви ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от "Ройтерс".

Той посочи, че въпреки нападението, служителите са успели да раздадат лекарства в украинския град Билозерка (Белозьорка на руски език) в Херсонска област.

"Камиони с помощи по Световната продоволствена програма са били повредени при атаката", уточни днес ръководителят на СЗО.

Той отново отправи призив да спрат нападенията срещу хуманитарни работници.