Екип на СЗО е бил атакуван в Украйна

OFFNews 15 октомври 2025 в 09:45
Екип на Световната здравна организация е бил атакуван, докато е съпровождал конвой на ООН в Украйна вчера (14.10), обяви ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от "Ройтерс".

Той посочи, че въпреки нападението, служителите са успели да раздадат лекарства в украинския град Билозерка (Белозьорка на руски език) в Херсонска област.

"Камиони с помощи по Световната продоволствена програма са били повредени при атаката", уточни днес ръководителят на СЗО.

Той отново отправи призив да спрат нападенията срещу хуманитарни работници.

