ЕК ще одобри 19‑и пакет със санкции срещу Русия през септември

Европейската комисия се стреми следващият пакет със санкции срещу Русия да бъде одобрен през септември.

„Надяваме се, че ще можем да го приемем следващия месец“, заяви говорител на ЕК, без да дава подробности за възможното съдържание на санкциите, предаде БТА.

По-рано този месец върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас настоя да не се правят отстъпки към Москва преди пълно прекратяване на огъня между Русия и Украйна.

„Последователността на стъпките е важна. Първо – безусловно прекратяване на огъня със силна система за наблюдение и непробиваеми гаранции за сигурност“, заяви тя.

Необходимо е новите санкции да бъдат одобрени единодушно от всички държави от ЕС.

Все още не е ясно дали планираният график ще може да бъде спазен, посочва ДПА. При предишни гласувания вътрешни дебати забавиха процеса, като Унгария и Словакия блокираха пакети санкции срещу Русия.