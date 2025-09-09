ЕК разпредели 150 млрд.евро за отбрана - 3,27 млрд. за България

Европейската комисия съобщи, че е одобрила предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителните способности на ЕС. Средствата ще дадат възможност държавите членки да извършват съвместни покупки на отбранителна техника и оборудване, предаде БТА.

Интерес към програмата вече са проявили 19 държави от ЕС, включително и България, за която е предвиден бюджет от близо 3,27 милиарда евро.

Финансовата рамка е част от Програмата за действия в областта на европейската сигурност (SAFE), приета от Съвета на ЕС през май. Тя предвижда дългосрочни нисколихвени заеми с 10-годишен гратисен период за погасяване. До края на ноември държавите трябва да представят национални инвестиционни планове, които ЕК ще оцени, като първите плащания се очакват в началото на следващата година.

Програмата има за цел не само да намали пропуските в отбранителните способности и да засили оперативната съвместимост между страните от ЕС, но и да подпомогне Украйна чрез съвместни проекти с нейния отбранителен сектор. Програмата е открита за участие към държави, които предстои или желаят да се присъединят към ЕС, отбелязва ЕК.

Програмата SAFE финансира покупките на боеприпаси, артилерийски системи, средства за пехотата, дронове, както и защита на инфраструктура, на комуникациите и развитие на инфраструктура с двойно предназначение. ЕС ще покрива също разходи за придобиването на подводници, транспортни самолети, системи за презареждане във въздуха, развитие на изкуствен интелект и за водене на бой в електронна среда.