ЕК постави Русия сред държавите с пропуски в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма

OFFNews 03 декември 2025 в 18:27
Европейската комисия включва Русия в списъка на държавите със стратегически недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, предаде БТА. 

През юли ЕК прие решение до края на годината да прецени кои държави извън списъка може да бъдат добавени. Комисията е направила техническа оценка, включително на основата на информация от открити източници, от службите на държавите в ЕС и Европейската служба за външна дейност. Заключението е, че Русия отговаря на изискванията за определяне като високорискова държава.

Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка с високорискови юрисдикции със стратегически недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, се посочва в съобщението. Субектите от ЕС, обхванати от законодателството за борба с прането на пари, са длъжни да прилагат повишена бдителност при транзакции, включващи тези юрисдикции, добавя ЕК.

Днешното решение на комисията ще влезе в сила, ако няма възражения от Европейския парламент и Съвета на ЕС в срок до два месеца.

По-рано днес комисията предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

    03.12 2025 в 18:52

    “Пропуски и недостатъци“ ...??? По-педалски думи не бях срещал скоро във връзка с гадовете, чието главно занимание е прането на всякакви мръсни и кървави пари ...
     
