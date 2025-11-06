Египтянинът Халед Ел-Енани е новият шеф на ЮНЕСКО

Египтянинът Халед Ел-Енани беше официално избран за генерален директор на ЮНЕСКО за следващите 4 г., наследявайки французойката Одре Азуле. Изборът му е на фона на засилено недоверие към организацията, след като САЩ обявиха за пореден път решението си да я напуснат, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Формалното гласуване потвърди решението на Изпълнителния съвет от 6 октомври, който тогава препоръча кандидатурата на Ел-Енани пред тази на конгоанеца Фирмин Едуард Матоко с убедително мнозинство – 55 гласа срещу 2.

54-годишният бивш министър на туризма и по въпросите на паметниците на културата, египтолог по образование, получи 172 от общо 174 гласа на държавите членки, събрани в Самарканд, Узбекистан, за Общото събрание на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.

Ел-Енани е първият генерален директор на ЮНЕСКО, произхождащ от арабска страна, и едва вторият африканец на този пост след сенегалеца Амаду Матар Мбоу (1974–1987).

Новият ръководител се определя като човек на консенсуса, който възнамерява да обедини организацията, обвинявана в последно време, че е прекалено политизирана.

След Израел през 2017 г., през май т. г. и Никарагуа обяви напускането си в знак на протест срещу присъждането на Наградата за свобода на печата на местен опозиционен вестник. През юли към тях се присъединиха и Съединените щати – за трети път в рамките на последните 40 г. Администрацията на Доналд Тръмп, която вече беше изтеглила страната през първия му мандат, обвинява ЮНЕСКО в антиизраелска пристрастност и в подкрепа на “разделящи социални и културни каузи“ с “идеологическа и глобалистка насоченост“.

Халед Ел-Енани ще встъпи в длъжност в средата на ноември и вече обяви, че ще се стреми да върне САЩ в организацията - както вече веднъж успя да направи Одре Азуле през 2023 г.

Напускането на Вашингтон не само накърнява авторитета и универсалния характер на ЮНЕСКО, но и лишава бюджета ѝ от около 8% от общите средства.

Предвид загубата на американското финансиране и нежеланието на европейските страни да компенсират недостига в контекста на нарастващите разходи за отбрана, Ел-Енани определи бюджета като свой основен приоритет. Той планира да насърчи повече доброволни вноски от правителствата – включително чрез схеми за замяна на дълг (debt swap) – и да активизира партньорствата с частния сектор, чиито дарения през 2024 г. съставляваха едва 8% от бюджета на организацията.