'Еър Сърбия' започва директни полети до Торонто от май догодина

Сръбският национален превозвач "Еър Сърбия" (Air Serbia) обяви откриване на директни полети между Белград и Торонто, Канада, от 23 май 2026 г., съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

Компанията посочва, че маршрутът ще се изпълнява два пъти седмично в сряда и събота със самолети Еърбъс (Airbus) А330-200. Продажбата на билети ще започне от 16 октомври 2025 г., като ще бъде налична на сайта и контактните центрове на компанията, както и на всички места, на които вече се продават билети на компанията.

"След директните авиолинии до Ню Йорк и Чикаго Торонто е третата дестинация на "Еър Сърбия" в Северна Америка. Последният (директен) полет до Торонто е изпълнен през май 1992 г. от югославските авиолинии. Сега, след над 30 години, с гордост обявяваме повторното въвеждане на директните полети Белград – Торонто", каза генералният директор на компанията Иржи Марек.

В съобщение "Еър Сърбия" отбелязва, че този маршрут представлява един от най-значимите етапи от развитието ѝ и е от изключително значение за пътниците, туризма и икономиката.