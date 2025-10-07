Две години след зверството на Хамас: Групировката и Израел преговарят в Египет за мир

Израел отбелязва днес втората годишнина от 7 октомври 2023 г., най-кървавия ден в историята си, на фона на непреки преговори между радикалната палестинска групировка "Хамас" и израелското правителство в Египет за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Тази сутрин е планирано събиране близо до Беери, на мястото на музикалния фестивал "Нова" в пустинята Негев - сцена на най-жестокото клане, извършено от палестинското ислямистко движение при изненадващата им атака в южната част на Израел. Семействата и приятелите на жертвите ще почетат паметта на повече от 370 души, предимно млади хора, убити по време на технофестивала близо до границата с ивицата Газа.

При залез слънце в Тел Авив е планирана церемония, организирана по инициатива на семействата на жертвите от атаката на 7 октомври, на емблематичния "площад на заложниците", епицентър на протестите за освобождаването на всички отвлечени по време на атаката на "Хамас".

Официалните възпоменателни церемонии са планирани за 16 октомври, след края на еврейския празник Сукот.

От израелска страна атаката от 7 октомври взе 1219 жертви, предимно цивилни, по данни на АФП, базирани на официална информация. От 251-те отвлечени на този ден 47 все още са заложници в Газа, от които 25 са мъртви според израелската армия.

Над 67 160 палестинци загубиха живота си в ивицата Газа по време на израелската кампания за унищожаване на "Хамас", според министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на групировката.

Още вчера стотици израелци дойдоха да почетат паметта на жертвите под евкалиптовите дървета в мемориала на "Нова".