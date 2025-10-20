Двама загинаха след сблъсък на товарен самолет в Хонконг (видео)

Товарен самолет Боинг 747 на авиокомпания Emirates излезе от пистата след кацане на международното летище в Хонконг и падна в морето.

Двама служители на охраната са загинали при инцидента, който се е случил около 4 часа сутринта в понеделник, местно време, според полицията в Хонконг, пише ABC News.

Те не са били на борда на самолета, а в кола, която е излетяла от пистата по същото време като самолета. Един от тях е бил обявен за мъртъв на място, а другият – след като е бил транспортиран до местна болница, съобщи полицията.

Персоналът, състоящ се от мъже и дългогодишни служители на летището, е бил спасен от потъналата кола. Полицията заяви, че подозира, че самолетът е ударил наземното превозно средство, докато е падал от пистата.

Четирима членове на екипажа на борда на самолета са били спасени и откарани в болница, според полицията.

Според летищните власти в Хонконг времето и пистата са били безопасни за полети по това време, а товарният самолет не е подал никакви сигнали за проблеми, преди да се отклони наляво в средата на северната писта и да се разбие в оградата на летището и да падне в морето.