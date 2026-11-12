Двама гвардейци припаднаха, докато Макрон посрещаше словашкия президент (видео)

Двама членове на френската Републиканска гвардия припаднаха в непосредствена близост до президента Еманюел Макрон в двора на Елисейския дворец в Париж. Това се случи по време на днешната официална церемония по посрещането на словашкия президент Петер Пелегрини, съобщи френският тв канал Бе Еф Ем Те Ве.

На кадри, излъчени от телевизията, се вижда как първият гвардеец поздравява, а след това се олюлява и накрая пада в преддверието на Елисейския дворец

Друго видео, публикувано от Ройтерс, показва как автомобилът на словашкия президент спира пред двора на президентската резиденция в същия момент, когато на гвардееца му прилошава. След това той изпуска сабята си и пада на няколко крачки от Макрон. Френският президент чува шума от падането, обръща се и се приближава към падналия гвардеец.

Членът на почетната гвардия, изпаднал в безсъзнание, беше отнесен бързо, докато Петер Пелегрини, който по време на суматохата излезе от автомобила си, остана слисан и изчака пред стълбите.

Не беше съобщено какво е здравословното състояние на гвардееца, нито пък причините за внезапното му прилошаване.

Докато двамата президенти се поздравяваха, от другата страна на двора втори гвардеец също припадна и изпусна сабята си.

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