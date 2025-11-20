Два влака се сблъскаха в Чехия, има ранени

Два влака се сблъскаха в Чехия тази сутрин, има ранени, съобщиха спасителните служби, цитирани от Франс прес и БТА.

„Има 40 души с леки наранявания и двама с тежки наранявания“, съобщи говорителката на Спешна медицинска помощ Петра Кафкова. Тя уточни, че катастрофата е станала в 05:19 часа местно време (06:19 часа българско).

Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице, на около 150 км южно от Прага.

Говорителят на компанията оператор на железопътната инфраструктура в Чехия „Справа железниц“ Мартин Кавка каза пред АФП, че всички пътници са евакуирани.

Той посочи, че тече разследване за причините за катастрофата.