Два влака се сблъскаха в Чехия, има ранени

Два влака се сблъскаха в Чехия тази сутрин, има ранени, съобщиха спасителните служби, цитирани от Франс прес и БТА.
„Има 40 души с леки наранявания и двама с тежки наранявания“, съобщи говорителката на Спешна медицинска помощ Петра Кафкова. Тя уточни, че катастрофата е станала в 05:19 часа местно време (06:19 часа българско).
Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице, на около 150 км южно от Прага.
Говорителят на компанията оператор на железопътната инфраструктура в Чехия „Справа железниц“ Мартин Кавка каза пред АФП, че всички пътници са евакуирани.
Той посочи, че тече разследване за причините за катастрофата.
