Два танкера се взривиха край Босфора. И двата са под санкции заради износ на руски петрол

Взрив на танкер без товар е станал в Черно море северно от Босфора, след което на борда е избухнал пожар. По непотвърдени сведения експлозия е станала и в друг танкер в района, съобщава БТА.

И двата танкера са в списъка на плавателните съдове, на които са наложени санкции след пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. - заради участието им в износа на руски петрол, отбелязва Ройтерс.

Танкерът Kairos, който плава под флага на Гамбия, е бил на 52 морски мили северно от Босфора, когато се е случил инцидентът, съобщава корабната агенция Tribeca. По нейна информация пожарът е в машинното отделение на кораба. Според турската Дирекция по морски въпроси обаче инцидентът е станал на 28 мили от турския бряг. Корабът е бил без товар.

Корабната агенция съобщава, че е възможно корабът да се е натъкнал на мина.

Турската дирекция по морски въпроси заяви, че танкерът е съобщил за „външен удар“, който е причинил пожар на 28 морски мили от турския бряг. Дирекцията обяви, че на борда има 25 души екипаж. Състоянието на екипажа е добро и към мястото са изпратени спасителни екипи за евакуацията му. Част от членовете на екипажа вече са евакуирани от намиращ се наблизо кораб.

Информиран източник е казал пред Ройтерс, че и друг танкер, Virat, е претърпял експлозия източно от Kairos, пак в Черно море.

По данни на Блумбърг последният курс на Kairos с товар от петрол е бил от руското пристанище Новоросийск към индийското Парадип, откъдето се е връщал празен.

Корабоплаването през Босфора не е прекъснато.