Два китайски кораба се сблъскаха по време на гонка с филипински патрул (видео)

Два китайски кораба – военен и на бреговата охрана – са се сблъскали по време на операция за преследване на филипински патрулен съд в оспорваните води на Южнокитайско море. И двата плавателни съда са получили повреди при инцидента, предават световните медии.

Китайските екипажи са се опитали да блокират филипинския кораб, за да предотвратят навлизането му в спорна територия, претендирана и от двете държави. Филипинският екипаж е предложил медицинска помощ на китайските моряци, но отговор не последвал.

Пекин заяви, че действията на морските му сили са били „в съответствие със закона“ и са имали за цел наблюдение и контрол върху филипинските кораби. Китайските власти обаче не коментираха самия сблъсък.

Южнокитайско море остава гореща точка на напрежение между Китай, Филипините и други държави от региона, като териториалните спорове често водят до подобни инциденти и дипломатически конфликти.