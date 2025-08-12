Два китайски кораба се сблъскаха по време на гонка с филипински патрул (видео)

OFFNews 12 август 2025 в 13:51 914 1
Два китайски кораба – военен и на бреговата охрана – са се сблъскали по време на операция за преследване на филипински патрулен съд в оспорваните води на Южнокитайско море. И двата плавателни съда са получили повреди при инцидента, предават световните медии.

Китайските екипажи са се опитали да блокират филипинския кораб, за да предотвратят навлизането му в спорна територия, претендирана и от двете държави. Филипинският екипаж е предложил медицинска помощ на китайските моряци, но отговор не последвал.

Пекин заяви, че действията на морските му сили са били „в съответствие със закона“ и са имали за цел наблюдение и контрол върху филипинските кораби. Китайските власти обаче не коментираха самия сблъсък.

Южнокитайско море остава гореща точка на напрежение между Китай, Филипините и други държави от региона, като териториалните спорове често водят до подобни инциденти и дипломатически конфликти.

