Дрон падна върху покрива на къща в Молдова

Молдова и Румъния съобщиха, че дронове са нарушили днес въздушните им пространства, след масираните руски въздушни удари по Украйна, предава БТА. Един от безпилотните летателни апарати е паднал върху покрива на къща в молдовския град Кухурещи де Жос.

Според снимка, публикувана в социалните мрежи, дронът е паднал невредим върху ламаринения покрив на къща, построена от бетонни блокове. Молдовската полиция нареди евакуация на жителите на градчето, а министерството на отбраната съобщи, че общо шест летателни апарата са нарушили въздушното пространство на страната.

Молдовското министерство на външните работи пък заяви, че утре ще извика руския посланик в Кишинев, „за да даде обяснение за тези неприемливи действия“.

Румъния също съобщи за паднал дрон на своя територия – във Васлуй в източната част на страната, след две нахлувания в нейното въздушното пространство тази сутрин. Букурещ вдигна във въздуха няколко изтребителя.

„Или са загубили контрол, или е свършило горивото, след като е летял известно време. Според първоначалните оценки дронът не е носил никакъв експлозивен товар“, съобщи пред журналисти румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну по време на посещението си в база „Когълничану“ в град Констанца на брега на Черно море. „Два германски самолета „Юрофайтър Тайфун“ са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията“ в 6:28 ч. (и българско време), съобщи Министерството на отбраната в свое изявление.

Два други изтребителя Ф-16 на румънските ВВС излетяха около 20 минути по-късно от базата „Борча“, след като е засечено второ навлизане на дрон в румънското въздушно пространство в района на Галац, допълни Министерството.

Тези нарушения идват на фона на посещението на командващия американската армия в Европа Кристофър Донахю във военновъздушната база „Когълничану“. Това е поредното нарушение на въздушното пространство на европейски държави вследствие на войната в Украйна.