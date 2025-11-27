Доживотен за убийство на жена, но без наказание за изнасилване: политическият парадокс на Италия

Италия между два закона: фемицидът вече е престъпление, но дефиницията за съгласие за секс отново бе блокирана.

Италия направи историческа крачка към по-строга защита на жените – но спря точно пред втората най-важна. Събитията от последните дни показват драматичното противоречие в италианската политика по отношение на насилието, основано на пола.

Фемицидът вече е престъпление с доживотна присъда

На 26 ноември италианският парламент одобри закон, който за първи път въвежда понятието „фемицид“ в Наказателния кодекс и предвижда наказание доживотен затвор.

Гласуването в долната камара премина почти единодушно – 237 гласа „за“ от десницата и левицата. Мярката беше гласувана в навечерието на Международния ден за премахване на насилието срещу жени.

Законът, подкрепен от кабинета на премиера Джорджа Мелони, разширява наказуемите форми на насилие, включително:

преследването,

„revenge porn“,

насилието, мотивирано от пола,

рецидив при домашно насилие.

Повод за политическата воля бяха случаи с огромен обществен отзвук – най-вече убийството през 2023 г. на студентката Джулия Чекетин, което предизвика национални протести и разгорещен дебат за патриархалната култура в Италия.

Според данни на Istat само през 2024 г. в Италия са регистрирани 106 фемицида, 62 от които извършени от партньори или бивши партньори.

„Удвояваме финансирането за приюти, разширяваме спешните линии и инвестираме в образование“, заяви Мелони. „Но това е само началото.“

Лявоцентристката опозиция подкрепи закона, но предупреди: наказателният подход сам по себе си няма да промени причините за насилието – икономическа зависимост, културни модели, липсващо образование по отношения.

… но законът, който дефинира секс без съгласие като изнасилване, бе блокиран в последния момент

Само два дни след приемането на закона за фемицида Италия изненадващо отложи втори ключов закон – този, който за първи път трябваше да дефинира ясно, че секс без съгласие = изнасилване.

Мярката беше резултат от необичаен политически съюз между Мелони и нейната основна опонентка – лидерът на Демократическата партия Ели Шлайн. Законопроектът мина в долната камара и трябваше да бъде приет от Сената тази седмица.

В последния момент обаче партията на Матео Салвини – „Лигата“ – блокира процедурата, като поиска допълнително време.

Салвини заяви, че законът:

можел да „задръсти съдилищата“,

давал „твърде много свобода за индивидуална интерпретация“,

можел да бъде използван за „лични вендети“.

„Оставя пространство за хора, които могат да използват този закон за отмъщение, дори без да е имало злоупотреба“, каза Салвини.

Противниците на отлагането посочват, че аргументите му репродуцират старите митове за „лъжливите обвинения“, които статистически са изключителна рядкост.

Политическият контекст: изборни загуби и коалиционни напрежения

Според анализатори отлагането не е юридическо, а политическо. „Гардиън“ цитира фигури от левицата, според които коалицията на Мелони е влязла в конфликти след загубата на ключови регионални избори в Пулия и Кампания – провинции, очаквано да преминат вдясно, но спечелени от левицата.

Шлайн разкри, че е разговаряла лично с Мелони:

„Помолих я да спази споразумението. Ако жените отново плащат цената за вътрешнопартийни конфликти, това би било недопустимо.“

Правителството омаловажи напрежението. Министърът на правосъдието Карло Нордио заяви, че става дума за „технически причини“, а дебатът ще продължи през януари.

Образование срещу насилието – най-оспорваната битка

В разгара на дебатите правителството внесе и законопроект, който:

забранява сексуалното и половото образование в началните училища,

изисква писмено съгласие от родителите за подобни уроци в гимназиите.

Управляващите твърдят, че така „пазят децата от идеологизация“. Опозицията определя инициативата като „средновековна“.

Ели Шлайн подчерта:

„Италия е една от едва седемте европейски страни без задължително сексуално образование. Репресията не е достатъчна без превенция, която започва в училище.“

Италия: страна между две култури

Последното развитие на темата в Италия показва двойствена картина:

От една страна, страната прави историческа крачка с криминализирането на фемицида и жестоките форми на насилие срещу жени.

От друга — ключови закони, които поставят женското съгласие и автономия в центъра на политиката, остават блокирани от страхове, митове и вътрешни коалиционни игри.

За един ден Италия стана символ на напредък. На следващия веднага би спирачките пред него.