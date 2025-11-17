Диана Хърка прекрати гладна си стачка

Диана Хърка, майка на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, прекрати гладната си стачка на 16-я ден от нейното начало, предаде БТА.
Хърка уточни, че остава в палатката си пред сградата на парламента и призова за разговор и общи действия студенти, граждани и всички, които подкрепят исканията.
Исканията включват справедлив процес за виновните за инцидента в Нови Сад, освобождаване на арестуваните студенти и насрочване на предсрочни парламентарни избори.
"Сърбия, твой ред е!", написа в Инстаграм Хърка.
На 2 ноември Диана Хърка започна гладна стачка пред сръбския парламент в Белград, ден след като в Нови Сад на многолюден митинг бе отбелязана една година от срутването на бетонната козирка на жп гарата, причинило смъртта на 16 души, между които е и синът на Хърка Стефан.
Трагедията предизвика масови протести в цялата страна, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултети. През май студентите поискаха предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказва да насрочи.
Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона, но после го нарече "страхливец", защото не е изпълнил искането й за предсрочни избори.
През последните дни Хърка няколко пъти постъпи в частна болница, за да бъде поставена на системи, тъй като здравословното й състояние се влоши.
По време на стачката си тя бе държана будна от ярка светлина и оглушителна музика, насочени към палатката ѝ от контрапротестиращи, подкрепящи Александър Вучич. Техният лагер пред парламента, създаден преди няколко месеца, се намира само на няколко метра от нейната палатка пред парламента.
