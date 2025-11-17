Диана Хърка прекрати гладна си стачка

Диана Хърка, майка на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, прекрати гладната си стачка на 16-я ден от нейното начало, предаде БТА.

Хърка уточни, че остава в палатката си пред сградата на парламента и призова за разговор и общи действия студенти, граждани и всички, които подкрепят исканията.

Исканията включват справедлив процес за виновните за инцидента в Нови Сад, освобождаване на арестуваните студенти и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

"Сърбия, твой ред е!", написа в Инстаграм Хърка.

На 2 ноември Диана Хърка започна гладна стачка пред сръбския парламент в Белград, ден след като в Нови Сад на многолюден митинг бе отбелязана една година от срутването на бетонната козирка на жп гарата, причинило смъртта на 16 души, между които е и синът на Хърка Стефан.

Трагедията предизвика масови протести в цялата страна, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултети. През май студентите поискаха предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказва да насрочи.

Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона, но после го нарече "страхливец", защото не е изпълнил искането й за предсрочни избори.

През последните дни Хърка няколко пъти постъпи в частна болница, за да бъде поставена на системи, тъй като здравословното й състояние се влоши.

По време на стачката си тя бе държана будна от ярка светлина и оглушителна музика, насочени към палатката ѝ от контрапротестиращи, подкрепящи Александър Вучич. Техният лагер пред парламента, създаден преди няколко месеца, се намира само на няколко метра от нейната палатка пред парламента.

    Мдааа... Тези гладни протести нямат ефекта, който са имали преди години. Най-много да умре и да я жалят една седмица. Уважавам протеста, но за съжаление това е инерцията, типична за подражателите, които не могат да направят нищо ново.
     